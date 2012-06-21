Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві вперше відбувся форум громадських рад Полтавщини. Громадські ради в області наділені широкими повноваженнями, а їхній вплив на владу постійно зростає.
За словами комунікаційного директора програми «Громадяни у дії» громадської організації «Український незалежний центр політичних досліджень» (УНЦПД) Олександра Равчева, в області не тільки прийняли програму сприяння розвитку громадянського суспільства, а й виділяють кошти на розвиток громадських ініціатив.
– Ця сума, десь майже 1 мільйон гривень на рік, – розповів він, – але це хоч щось у порівнянні з іншими областями, де в програмах декларують 10 мільйонів, а насправді виділяють нуль гривень.
Також на Полтавщині за сприяння місцевої влади впроваджено декілька нововведень, яких немає в інших областях. За рішенням голови Полтавської облдержадміністрації Валерія Головка голови профільних громадських комітетів введені у колегії департаментів і управлінь при облдержадміністрації. Це дозволяє громадській раді бути в курсі того, що і як роблять в структурних підрозділах ОДА, дають змогу оцінювати їхню діяльність. Крім того, жоден документ на сесії облради не виносять на розгляд депутатів без погодження громадської ради.
«В усіх напрямках, проектах, якими займається Полтавська ОДА, завжди присутні громадські експерти. Це стосується освіти, медицини, економіки, інфраструктури – всього. Всі наші досягнення на рівні держави й регіонів демонструють, що країна наближається до європейських стандартів. І основна роль у цьому – налагоджений діалог влади з громадою», – підкреслив перший заступник голови Полтавської ОДА Андрій Пісоцький.