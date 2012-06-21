За три роки на Полтавщині планують повністю інформатизувати усі заклади соціальної інфраструктури й органи місцевого самоврядування, поліпшити інтернет-покриття й навчити сільських жителів користуватися комп’ютерами та гаджетами. На реалізацію цього важливого проєкту з обласного бюджету нададуть майже 60 мільйонів гривень та ще кілька мільйонів гривень — місцеві громади. Поки що не всі полтавці можуть і вміють користуватися інтернет-послугами, а інтернет-покриттям область забезпечена трохи більш ніж на 60 відсотків. Найбільше в цьому питанні відстали Полтавський і Кобеляцький райони, де цей показник становить відповідно 18 та 24 відсотки. Цим районам приділять особливу увагу.

Також на Полтавщині реалізують свій спільний проєкт Міністерство цифрової трансформації та Українська бібліотечна асоціація. Він передбачає створення на базі бібліотек Полтавщини хабів цифрової освіти.

Нині з наявних в області 757 бібліотек до інтернет-мережі підключені менше половини. У межах цього проєкту до мережі під’єднають усі бібліотечні заклади, а також забезпечать їх новою комп’ютерною технікою.