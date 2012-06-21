Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства опублікувало перелік місць реалізації новорічних ялинок та сосен. У списку адреси лісгоспів, точок та спеціалізованих магазинів із зазначенням середніх цін і режимів роботи. На підприємстві радять громадянам за змогою купувати ялинки у лісництвах. Це буде дешевше, ніж на ялинкових базарах.
Згідно з оприлюдненими прайсами, ціни на новорічні деревця починаються із 33 гривень за найменшу сосну. ДП «Полтавське лісове господарство» цього року планує реалізувати близько 68 тисяч новорічних ялинок. Для продажу їх заготовляють під час проведення освітлення — важливого виду рубки для майбутніх деревостанів у хвойних молодняках лісових культур до 10-річного віку. У кожному лісгоспі є плантації новорічних ялинок. Лісгосп стверджує: жодної шкоди лісовим насадженням у період ялинкової кампанії завдано не буде.
Аби бути впевненим, що купуєш саме таку ялинку чи сосну, лісівники радять звертати увагу на наявність самоклейної етикетки — пластикової або паперової. На ній вказано, з якого лісгоспу було дерево.
Розпочали в області й продаж штучних ялинок. Ціни на них залежать від матеріалів, зовнішнього вигляду і висоти. Найдешевша середня за розміром коштує близько 100 гривень.