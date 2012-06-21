Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Міністерство освіти і науки України планує побудувати на Полтавщині Центр професійної досконалості. Новий освітній об’єкт створять на базі закладу профосвіти Кременчука, Решетилівки або Гадяча. Зараз із цим визначаються. У цьому сучасному навчальному закладі будуть здійснювати підготовку висококваліфікованих робітників тільки тих спеціальностей, які необхідні для стратегічного розвитку регіону, його інвестиційної привабливості, і затребувані на ринку праці. Центр забезпечать ультрасучасним обладнанням, там викладатимуть виключно професіонали.
Спочатку центр утримуватимуть державним коштом, а в майбутньому його фінансування передадуть обласному бюджету.
На Полтавщині також можуть створити й кілька потужних навчально-практичних центрів.