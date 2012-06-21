Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Перша на Полтавщині й одна з перших в Україні поліцейська станція почала функціонувати у Ланнівській ОТГ Карлівського району. Її збудували й оснастили усім необхідним спільно місцева та обласна влада, нацполіція та підприємці. Від моменту виникнення ідеї до відкриття станції минуло трохи більше місяця.
– Завдяки об’єднанню зусиль нам вдалося створити комфортні умови для роботи правоохоронців. На території сіл об’єднаної громади встановили камери відеоспостереження, а приміщення оснастили якісною технікою та спеціальним зв’язком. Облаштували й дитячу кімнату, закупили іграшки, –розповів перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Андрій Пісоцький.
Віднині правоохоронці оперативніше реагуватимуть на виклики жителів Ланнівської ОТГ, а їх на території, яку обслуговує поліцейська станція проживає близько 4 500, і спостерігати за тим, що відбувається на вулицях селища.
За словами начальника Карлівської поліції Костянтина Лебедя, працівники новозбудованої поліцейської станції в першу чергу займатимуться профілактикою правопорушень. – Хочу, – сказав він, – щоб голови інших громад подивилися на роботу Ланнівської станції й забажали зробити такі установи у своїх ОТГ.