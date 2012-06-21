Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
37 мільйонів гривень замість необхідних 80-ти мільйонів отримала цьогоріч Полтавщина на безкоштовний інсулін для діабетиків. А місцеві бюджети не покрили недостачу, і це ускладнило ситуацію. Є інформація, що в селі Кибинці Миргородського району 19-річний хлопець не отримував потрібну кількість інсуліну, поки не потрапив у реанімацію із діабетичною комою. Зі слів хлопця, лікарі в медичній картці написали, що він отруївся грибами. Достовірність цієї інформації наразі перевіряють у департаменті охорони здоровя Полтавської облдержадміністрації. Але сигнал малоприємний.
У Миргороді 361 хворий на діабет, в Миргородському районі – 539. Для забезпечення цих хворих інсуліном потрібно 3 мільйони гривень. Область для них виділила 850 тисяч гривень, у травні з Миргородського міського бюджету виділили 300 тисяч гривень. Цих коштів вистачить до кінця липня. На наступній сесії Миргородської міськради представники управління охорони здоровя Миргорода проситимуть депутатів виділити на інсулін іще 500 тисяч гривень. Крім того, за деякими даними, Миргородська ЦРЛ заборгувала певну суму за інсулін і аптечній мережі «Полтавафарм» . Схожа ситуація з інсуліном і в інших районах області.
Раніше державний бюджет покривав 80-90 відсотків потреби на цей препарат хворим на діабет. Сьогодні він покриває 30-40 відсотків.
У 2018 році Полтавщина отримала близько 30 мільйонів гривень державної субвенції на закупку інсуліну. Окремо депутати облради проголосували за виділення ще 10 мільйонів гривень на інсулін з обласного бюджету. Цього замало. Вихід в області вбачають у забезпеченні хворих на діабет інсуліном вітчизняного виробництва. Хоча б тому, що він майже втричі дешевший за імпортний. В «Полтавафарм» говорять, що якщо призначити всім хворим на діабет дешевший інсулін українського виробництва, то тоді його вистачить. Такої ж думки дотримуються і в департаменті охорони здоровя ОДА.
Одним словом, проблему, що виникла, намагаються оперативно вирішити. До честі полтавців, дітей в області безкоштовним інсуліном забезпечують усіх.