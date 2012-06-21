Медики Полтавщини забили на сполох. За січень в області на кір захворіло стільки само людей, як за весь минулий рік — кількадесят. Проте ситуація в краї краща, ніж у багатьох інших регіонах, повідомив лікар-епідеміолог Андрій Байбарза. З його слів, передусім імунізують дітей 4—10 років, які здебільшого й хворіли на кір торік.
— Нині держава імунізує за календарем дітей, а дорослі організовані колективи можуть придбати вакцину і зробити щеплення, — каже директор департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації Віктор Лисак.
Він пояснив, що захворювання на кір дорослих — це наслідок антивакцинальної кампанії 2008 року, через яку чимало дитячого населення залишилося не щепленим.
Підготувалися медики області й до можливого спалаху захворювання на дифтерію. Уже придбали кількасот тисяч доз вакцини проти неї для дорослих.
— Ми отримуємо вакцини на всю область, зберігаємо й розподіляємо їх. У нас великий склад, професійні холодильники. Вакцина КПК «пріорекс» бельгійського виробництва, жива, атенуйована — живі віруси ослабили в кілька разів. Вакцина не спричиняє хворобу, а сприяє виробленню імунітету. Протипоказання — гострі захворювання, загострення хронічних, вагітність та ВІЛ-інфекція. Щодо АКДП — кашлюк, дифтерія, правець — в області її достатньо — 166 тисяч доз. На жаль, щеплено лише 50% дітей. Ходять чутки, що її важко переносять, але це лише тому, що у вакцині є ціла клітина кашлюку. Усі бельгійські та французькі вакцини містять тільки 3 антигени, в індійській вакцині, яку ми пропонуємо, цільноклітинний — 3 тисячі. Імунітету, який вона забезпечує, достатньо не тільки для того, щоб протистояти кашлюку. У Польщі використовують таку саму вакцину, — пояснила завідуюча обласним імунологічним центром Ольга Бастоногова.
Безпечність імпортних вакцин підтвердив і Віктор Лисак, заявивши, що всі вони пройшли в Україні відповідну перевірку.