Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
П’ятий день підряд Прикарпаття продовжує перебуває в жорстоких обіймахстихії. Складна паводкова ситуація зберігається в понад двох сотнях населених пунктів, тисячах домівок. На ранок сьогоднішнього 25 червня, повідомляє управління ДСНС України в Івано-Франківській області, підтопленими залишалися 234 населені пункти у 16 районах області. Із зони підтоплення до родичів або сусідів у межах їхніх населених пунктів евакуйовано 548 осіб, надано допомогу з буксирування з зони затоплення 6 транспортних засобів, у яких знаходилися 11 осіб. З підтоплених житлових будинків врятовано 286 людей. Відкачано воду з 203 житлових будинків і господарських будівель, 94 дворогосподарств.
Продовжуються роботи з розчищення автомобільних доріг. Зокрема 7 ділянок протяжністю 65 метрів, які були заблоковані зсувамиґрунту, розчищено. Прибрано13 дерев, повалених на проїжджу частину.
Населенню Верховинського, Тисменицького та Тлумацького районів, в яких відсутнє транспортне сполучення, доставлено1 тисячу літрів питної води та 3,75 тонни продуктів харчування, у тому числі 2,5 тонни - мешканцям відрізаному стихією Верховинського району. Повітряним шляхом із сіл Верховинщини, звідки суходолом дістатися неможливо,переправлено 3 жінок, із яких 2породіллі,3 малолітніхдітей і одного чоловіка.
Ситуація усе ще є вкрай складною. Зокрема, в полоні води залишаються понад 9 тисяч будинків, 8 фельдшерсько-акушерських пунктів. Зруйновані, за останніми даними, є 116 кілометрів, пошкодженими – 487 кілометрів автошляхів.
До робіт з усунення наслідків паводку і допомоги потерпілим на території Івано-Франківської області залучено понад півтори тисячіосіб, 410 одиниць техніки, у тому числі 2 гелікоптери. Відновлювальні та рятувальні роботи на Прикарпатті тривають.