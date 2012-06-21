Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Робота з покращення інфраструктури біля Золотого триває. Уже вирішено одне з важливих питань Золотого-4 – на базі ФАПу запрацював аптечний пункт. За словами очільника Луганщини, до того ж відтепер у населеному пункті розпочинає чергування бригада «швидкої допомоги».
«За моїм дорученням вже зроблено аналіз стану дороги з Сєвєродонецька до КПВВ у Золотому. Ми готові узимку провести тендерні процедури, щоб навесні розпочати ці роботи. Орієнтовно ремонт автошляху коштуватиме 400 мільйонів гривень. Також розробляються варіанти розширення дороги на самому КПВВ», – заявив під час прес-конференції голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.