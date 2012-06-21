Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль ініціював аудит земель сільськогосподарського призначення. Робочі групи у районах та об’єднаних територіальних громадах детально проаналізували вже понад 750 тисяч гектарів. І виявили, що частина землі обробляється без відповідних документів або й взагалі не використовується. Найбільше таких випадків у поліських районах.
«Аудит землі дозволив збільшити обліковані площі, на яких господарюють аграрії. Кожен клаптик землі повинен мати господаря або орендодавця», – зазначив заступник голови ОДА Ігор Тимошенко.
Аудит сільськогосподарських земель дозволить збільшити їхню ефективність. Адже після обліку площ можна запланувати, що з ними робити далі. Серед варіантів – проведення аукціонів на право оренди, оформлення права власності чи використання невитребуваних часток, документальне визначення громадських пасовищ, пошук інвесторів тощо.
«Детінізація землі – один із додаткових резервів наповнення місцевих бюджетів, підвищення рівня життя у громаді. Ще одним позитивом є те, що правильно оформлені земельні відносини між власниками та землекористувачами захистять обох від рейдерських захоплень. Саме тому ми в області розпочали аудит земель і продовжимо його», – наголосив голова ОДА Віталій Коваль.