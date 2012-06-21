Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Уже 3 тисячі 742 випадки захворювань на коронавірус, із яких 70 летальних, маємо на Рівненщині. У цих цифрах — і майже 500 медиків, які перебувають на першій лінії боротьби з небезпечною інфекцією. Саме вони й б’ють у набат, побоюючись найгіршого сценарію: адже вірус мутує і стає все більш агресивним. Просять, закликають, благають нас усіх дотримуватися простих правил, які можуть врятувати життя.
Водночас із рівного потяги курсують уже не лише до Києва чи Миколаєва, а й до Львова, де захворюваність взагалі найвища в Україні. А з 26 червня обласна комісія техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила ще й рух маршруток по всій області. Звісно ж, із дотриманням усіх карантинних заходів: маски, дезінфектори, заповнені лише місця для сидіння.
Однак, на довгоочікувані маршрути вийшли далеко не всі водії. Чимало з них (особливо ті, що їдуть у віддалені села) заявляють: такий формат перевезень їм у збиток.
Тепер відкриття своїх закладів вимагають працівникифітнес-центрі та тренажерних залів. І як тут не спровокувати другої хвилі вірусу?