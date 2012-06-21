Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
505 пар наречених уклали «Шлюб за добу» з часу запровадження на Рівненщині пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу в скорочені терміни, який впроваджує Міністерство юстиції. Проект діє від початку минулого року.
На Рівненщині зареєструвати шлюб за добу можна у Рівному, Сарнах та Дубно: для цього достатньо обрати дату, сплатити державне мито та пред’явити паспорти.
Причому, скажімо, в Дубно церемонія відбувається в Державному історико-культурному заповіднику, на території Дубенського замку. Пришвидшене одруження коштує в середньому 2.500 гривень(дешевше, ніж у великих містах), для учасників АТО – лише 15 гривень. Користуйтеся!