Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Скоротити споживання газу на 50%, створити понад дві тисячі робочих місць та наповнити місцеві бюджети до мільярда гривень – таких результатів очікують від впровадження на Рівненщині програми з енергоефективності, яка розрахована на вісім років.
Її презентували на міжрегіональному інвестиційному форумі «СЕТ- 2018», що відбувся у Рівному.
– За напрямом «відновлювальна енергетика та енергоефективність» Рівненщина лідирує в рейтингу Кабінету Міністрів уже два роки, – розповів голова облдержадміністрації Олексій Муляренко. – Програма, розрахована на 2018-2025 роки, передбачає впровадження енергомоніторингу та енергоаудиту, тут є аналіз прогнозних показників розвитку економіки та динаміки зниження енергоємності, розроблено механізми залучення інвестицій. За вісім років з різних джерел фінансування у програму буде інвестовано 3,5 мільярда гривень.
Експерти визнали програму однією з кращих в Україні, схвальні відгуки надійшли від Мінрегіонбуду та Держенергоефективності.
Найвищого ж показника енергоефективності в Україні на Рівненщині досягнуто насамперед завдяки: високому відсотку домогосподарств, які уклали «теплі» кредити, обладнанню приладами обліку теплової енергії 87% багатоквартирних будинків (в обласному центрі це вже 98%), переведенню на альтернативні види палива п’ятої частини котелень.