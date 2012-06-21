Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур`єр»
У Радивилівському міському парку відпочинку на Рівненщині відкрили перший мультифункціональний майданчик зі штучним покриттям. Загалом таких в області буде шість.
Завдяки антитравматичному настилу, спеціалізованій розмітці, необхідному спорядженню, майданчик може використовуватися одразу для шести ігрових видів спорту: баскетбол, волейбол, міні-футбол, теніс, гандбол, бадмінтон.
Першими випробували нове поле на міцність вихованці футбольної секції Радивилівської дитячо-юнацької спортивної школи та команда християнського футбольного клубу «Тріумф», які зіграли тут товариський матч.
«Ще один майданчик ми збудували для молоді, яка любить спорт та вболіває за престиж своєї громади. Віддаємо його у повне розпорядження нашим спортсменам, активним дітям, які тепер можуть відвідувати його щодня», – каже голова Радивилівської ОТГ Микола Карапетян.
Особливість нового майданчика – його поліуретанове покриття: воно має значно довший термін експлуатації, адже стійке до атмосферних впливів та знижує травматичні ризики. Проєкт реалізували на умовах рівноцінного співфінансування з державного та місцевого бюджетів, його кошторисна вартість – в межах 2 мільйонів гривень.
Загалом на Рівненщині передбачене будівництво або ж реконструкція ще п’яти подібних штучних полів: у Дубно, Вараші, Рівному, Крупецькій та Шпанівській об’єднаних громадах.