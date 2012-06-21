Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Відбувся I форум екологічного партнерства «Влада-Бізнес-Суспільство» за підтримки ПРООН.
Форум зібрав понад сотню представників органів місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей, фахівців промисловості та енергетики, а також бізнес.
«Хочу зазначити, що нашою Програмою була проведена чимала робота на рівні громад, де ми підтримали створення майже 20 екологічних ініціатив співпраці місцевої влади, малого, середнього та великого бізнесу та мешканців громади, включно з представниками громадянського суспільства», – зазначив керівник Програми ООН із відновлення та розбудови миру Віктор Мунтяну.
За його словами, головна мета форуму: почути «нові ідеї, критику та пропозиції для їх врахування у майбутній діяльності на три наступних роки».
Треба зазначити, що наразі небагато науковців вважають за обов’язок вивчати ситуацію із екологією у зоні конфлікту. А от згідно з оцінкою, проведеною Науково-політичною платформою ООН з питань довкілля та безпеки, на Донбасі внаслідок конфлікту було пошкоджено або знищено екосистеми площею щонайменше 530 000 га, включаючи 18 природних заповідників площею 80 000 га. І це дані лише щодо заповідників.
Загалом учасники форуму дізналися про заходи з оцінки, обмеження та відновлення завданої екологічної шкоди та обговорили способи залучення всіх сторін для запобігання подальшим проблемам у той час, як відбувається відновлення бізнесу, промисловості та економіки регіону. Тож центральними темами обговорень на форумі стали налагодження діалогу між місцевою владою та найбільшими промисловими підприємствами регіону, впровадження екологічних стратегій, а також обмін досвідом і пропозиціями щодо шляхів покращення стану довкілля.