Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
У межах реалізації програми «Подорожуємо без бар’єрів» учасники ІІ студентського конкурсу проектів з інклюзивного туризму Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини отримали можливість відвідати живописний Буцький каньйон на річці Гірський Тікич. Організатори екскурсійної подорожі прагнули на практиці реалізувати ідею інклюзивного туризму — створити відповідні умови для всіх учасників групи, зокрема студентів із обмеженими фізичними можливостями. Завдання було не з легких, ураховуючи скелясту місцевість каньйону та відсутність будь-яких допоміжних архітектурних споруд. Однак завдяки професіоналізму екскурсовода та допомозі волонтерів мети досягнуто. Всі учасники групи мали змогу ознайомитися з історією селища Буки і таємницями каньйону, з містикою рукотворної гранітної споруди, що зовні нагадує всесвітньовідомий Стоунгендж.
Як розповіли студенти, подорож їм сподобалася. Під час екскурсії вони відкрили для себе неповторний світ природи Черкащини, відпочили.