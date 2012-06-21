Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
На ставці «Вервольф» неподалік Вінниці, яка входить до історико-меморіального комплексу пам’яті жертв нацизму, проведуть дослідження, які підтвердять або спростують наявність на її території підземелля. Протягом 1942—1943 років Гітлер перебував тут тричі — загалом понад чотири місяці. За останні десятиріччя про «Вервольф» написано чимало книжок. Однак вона досі оповита таємницями. Як повідомила директор обласного краєзнавчого музею Катерина Висоцька, до якого входить історико-меморіальний комплекс, вже цього року планують розпочати георадарні дослідження без проведення земляних робіт. Так буде визначено і документально підтверджено, чи справді є на території комплексу підземні приміщення.
«Річ у тому, що досі триває полеміка між дослідниками стосовно того, якою була ставка «Вервольф» і чи були підземні споруди, чи лише наземні. Зокрема, дослідник Мартін Богарт з Бельгії свого часу приїздив сюди і, на його переконання, тут були лише наземні будівлі», — зазначила вона. А завідувач історико-меморіального комплексу пам’яті жертв нацизму Сергій Гареник зауважив, що за радянських часів, у 1989—1990 роках, на території ставки проводили дослідження в межах наукової програми «Гермес», дані яких засекречено. Розкопками тоді керував професор московського геолого-розвідувального інституту Леонід Бобровніков. Науковці сканували товщу землі, було пробурено свердловини, проводили ультразвукове дослідження. Але несподівано всі роботи згорнули. В одному з інтерв’ю Леонід Бобровніков підтвердив наявність під «Вервольфом» порожнеч до 15 метрів завглибшки. Тож чи є підземелля на території ставки, цікаво не лише науковцям, а й численним туристам, які завертають сюди.