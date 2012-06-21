Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Новий вид шахрайства з’явився на Сумщині: аби виглядати більш солідно і переконливо, котрийсь із пройдисвітів телефоном почав представлятися мером одного із районних центрів області і запускати чергову «качку».
А саме – пропонувати довірливим продавцям придбати у них нерухомість: квартиру, будинок тощо, які знаходив за оголошеннями.
І хоч скільки правоохоронці попереджають про небезпеку, окремі громадяни таки ведуться на вудочку шахраїв.
Ось і в цьому випадку жіночка, яка продавала житло за певну суму, спокусилася на пропозицію від буцімто мера одержати за помешкання щонайменше у півтора рази більше, ніж просила, але при цьому мала мовчати, як риба, бо покупець солідний і не хоче зайвого розголосу. Щоправда, не побігла відразу перераховувати завдаток 300 доларів за якесь міфічне оформлення, а прийшла прямісінько до прийомної мера.
Виявилося, що вона така не одна – тут уже побували кілька продавців, навіть з чеками, аби віч-на-віч із справжнім мером обговорити деталі купівлі-продажу.
Звісно, що очільник міста сном-духом не відав про власні покупки, бо житлом забезпечений і нічого купувати не збирається.
За словами правоохоронців, які вже почали вираховувати псевдомера, швидше за все зловмисник телефонував з украденого або чужого телефона, бо останній перестав відповідати, «залігши» на дно. Та все одно колись знадобиться повітря і неодмінно вигулькне на поверхню, де на нього вже чекають правоохоронці.