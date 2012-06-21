Сучасні автомобілі придбали для управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Щойно рятувальники отримали спеціальну рятувальну машину легкого типу сарм-л (ford ranger) та для служби безпеки дорожнього руху renault duster.
За повідомленням управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області, перша з них дасть змогу фахівцям надавати високоякісну кваліфіковану оперативну допомогу в будь-якій місцевості, зокрема важкодоступній, а друга — швидко виїжджати на місця для встановлення попередніх причин пригод та надзвичайних подій, супроводжуватиме транспорт, що перевозитиме вибухонебезпечні вантажі тощо.
Відтепер сумські рятувальники мають 14 новеньких автомобілів, які отримали впродовж двох останніх років. Завдяки цій техніці рівень надання допомоги у надзвичайних ситуаціях значно підвищився.