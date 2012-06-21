Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Упродовж чотирьох днів у поліському Кролевці триватиме 24-ий фестиваль рушників, який щойно розпочався низкою культурно-мистецьких заходів.
За усталеною традицією головний «персонаж» дійства – знаменитий кролевецький рушник, слава про який лине усім світом.
Програма заходу надзвичайно насичена, розмаїта, цікава.
Після відкриття фестивалю на території музею кролевецького ткацтва в районному будинку культури розпочався міжнародний конкурс пісенної творчості «Мелодії вічності». Затим його учасники і гості матимуть змогу долучитися до мистецько-дискусійних платформ, у яких візьмуть участь поціновувачі і знавці ткацького ремесла.
Заплановані також презентації Кролевецького вищого професійного училища, нових літературних і краєзнавчих видань, творчості відомих і молодих майстрів та інші заходи.
Завершиться фестиваль 22 вересня масштабним гала-концертом «Рушникова душа України», в якому візьмуть участь як учасники місцевої художньої самодіяльності, так і відомі митці країни.