Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Про це повідомив керівник апарату Сумської ОДА Дмитро Живицький, який узяв участь у підписанні Меморандуму щодо створення Української національної цифрової коаліції в Києві.
Як наголосив посадовець, для того, щоб мати «державу у смартфоні», потрібні не тільки бажання, а насамперед глибокі знання у сфері цифрової освіти і культури, а також механізми і важелі, які б сприяли їхньому розвитку.
Подібні «Коаліції цифрової трансформації» вже створені у 23 країнах Європи, до яких долучилася і Україна. Це означає, що під одним «дахом» зібрані всі без винятку структури, підрозділи, суб’єкти, які так чи інакше причетні до сфери цифрової трансформації.
Сьогоднішнє їхнє першочергове завдання – допомогти всім верствам населення у набутті відповідних цифрових навичок, аби з часом Сумщина і Україна в цілому долучилися до країн, де користування новітніми сервісами стане щоденною невід’ємною складовою у всіх сферах життєдіяльності.