Майже одночасно на Сумщині відбулися урочистості на честь двох славетних земляків — письменників Пантелеймона Куліша й Олександра Олеся. У Шостці та на хуторі Гукове пройшли 14-ті Кулішеві читання з нагоди 199-ї річниці із дня його народження. Вшанувати зірку першої величини національної літератури приїхало чимало гостей: представники Сумського земляцтва в Києві, Менського району та міста Новгорода-Сіверського Чернігівської області, Глухова, Кролевця, інших міст і місць. Звучали твори Пантелеймона Куліша, вдячні слова за його неоціненний внесок у розвиток національної літератури. До пам’ятного знака, встановленого на місці родового будинку Кулішів, поклали квіти. За традицією, урочистості завершилися смачним кулішем, який приготували представники місцевої військової частини для всіх учасників читань.
А в селі Верхосулка Білопільського району відбулося літературно-мистецьке свято на честь неперевершеного лірика світової поезії Олександра Олеся, який у цьому населеному пункті провів дитячі роки. До слова, захід став першим для новоствореної Миколаївської ОТГ, до складу якої ввійшла і Верхосулка, хоч цій традиції вже багато років.
До мальовничого села, який пам’ятає малого Сашка Кандибу завдяки Олесевій криниці та історичному каштану, приїхали численні гості із Сум, Києва, Хмельницького, Білопілля, Ромен, Недригайлова. Керівник сумської обласної літературної студії «Зажинок» Тамара Герасименко разом з юними вихованцями презентувала поетичний доробок на честь Олександра Олеся.
Творчий перегук між хутором Гукове та Верхосулкою, відстань між якими майже 200 кілометрів, став ще одним яскравим виявом уваги і поваги до літературних світочів, які народилися на сумській землі.