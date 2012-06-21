Нещодавно NASA вирішило продовжити дві своїх місії з відкриття планет, в тому числі Juno, в ході якої вивчається Юпітер. Тепер стало відомо, що вчені виявили FM-сигнал, що виходить від одного з супутників газового гіганта – Ганімеда.

Астрономи підкреслили, що відкриття не є ознакою позаземного життя. «Це не інопланетяни. Сигнал має природну форму», – розповів Патрік Віггінс в інтерв'ю FoxNews.

Космічний апарат, запущений у 2011 році, пролітав через полярний регіон Юпітера зі швидкістю 111 847 миль на годину (180000 км / год), коли спіймав радіосигнал – декаметрову хвилю. Хоча апарат фіксував радіовипромінювання всього п'ять секунд, цього було достатньо, щоб підтвердити джерело.

За даними NASA, декаметрові радіохвилі мають частоти від 10 до 40 МГц. «Вважається, що причиною цього радіошуму є електрони, що обертаються в магнітному полі Юпітера», – пояснили вчені.

Про радіохвилі на Юпітері астрофізики знають ще з середини 1950-х років, але це перший випадок, коли явище зафіксували на Ганімеді. Результати були нещодавно опубліковані в науковому журналі Geophysical Research Letters.

Ганімед завжди привертав увагу астрономів, оскільки це найбільший з супутників Юпітера. У 2015 році космічний телескоп Hubble надіслав на Землю докази існування на ньому підземного океану.

В ході місії Juno вчені отримали нову інформацію про Юпітер, зокрема унікальні зображення планети, а також «білого» овального шторму.

Місія Juno була запущена в 2011 році і мала припинити роботу в липні 2021 року, але тепер прийнято рішення продовжити її до вересня 2025 року. Апарат продовжить спостерігати не тільки за газовим гігантом, але і його супутниками.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»