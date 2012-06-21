Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Масштабна пожежа виникла минулої суботи на Тернопільщині. У місті Збараж вогонь охопив спиртову базу Зарубинецького спиртозаводу. О 18 годині 15 хвилин до рятувальників надійшло повідомлення про вибух. У будівлі виробничого корпусу, де розгулялося полум’я, було десять резервуарів, в яких зберігали 480 тонн біоетанолу. Пожежа розкинулася на площі 1200 метрів квадратних. За словами начальника управління ДСНС в області полковника служби цивільного захисту Віктора Маслея, першим завданням для пожежно-рятувальних служб було запобігти, аби вогонь не поширився на сусідні домогосподарства та виробничі приміщення мебльовиків. Евакуювали з прилеглих 50 житлових будинків 350 осіб.
Для ліквідації пожежі залучили пожежно-рятувальні підрозділи Збаразького та Тернопільського районів, обласного центру, а також аварійно-рятувальний загін спеціального призначення управління ДСНС в області. Загалом на місце надзвичайної події прибули понад 60 рятувальників, доправили й 15 одиниць техніки та пожежний поїзд. Для підвозу води залучили також техніку комунальників і сільгосппідприємств району.
Розгорнули й роботу оперативного штабу з пожежогасіння. Районна влада подбала про місця в гуртожитку для можливих потерпілих, а також харчування та питну воду. Виділили додаткові місця в лікарні. На місці події чергувала служба швидкої допомоги, перебував психолог. Упродовж доби після пожежі до лікувального закладу ніхто з мешканців Збаража не звертався за допомогою.
До опівночі пожежу вдалося ліквідувати. Через високу температуру в деяких житлових будинках потріскали чи повилітали шибки, спеклися плоди на фруктових деревах. Зараз відповідні органи встановлюють причини та матеріальні збитки, яких завдав страшний вогонь. На обійстях поблизу спиртової бази проведуть аналіз води та повітря. З полудня наступного дня після пожежі взялися відкачувати біоетанол, який залишився в цистернах.