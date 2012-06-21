Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У місті Борщів, що на Тернопільщині, нещодавно стався спалах гострих кишкових інфекцій. Фахівці-епідеміологи згодом розшифрували чинники передачі та джерело інфекції. Працівники ж Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури розпочали та здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом отруєння людей.
За словами речниці прокурора Тернопільської області Лесі Гурецької, вдалося встановити, що в одному із закладів громадського харчування районного центру недотримання санітарних норм, порушення технології приготування страв призвело до отруєння десяти осіб. Лабораторні дослідження виявили збудник сальмонели у м’ясі курки, яку споживали того дня люди у закладі та згодом звернулися до медиків зі скаргами про розлади здоров’я.
Варто нагадати, що санкція статті 325 ч. 1 Кримінального кодексу України, за якою інкримінують цей злочин, передбачає покарання у виді штрафу, арешту або обмеження волі на строк до трьох років.
Розслідування триває.