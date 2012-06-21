Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Тернопільська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо уродженки Донеччини, яка мешкала в Запоріжжі. Вона звернулася до одного з поліціянтів-начальників з пропозицією не перешкоджати їй у зайнятті сутенерством у Тернополі. За умови нескладання протоколів на повій пропонувала йому платити 50% щомісячного заробітку від незаконного надання сексуальних послуг.
За словами речника прокурора області Лесі Гурецької, поліціянт рапортом повідомив про незаконну пропозицію свого безпосереднього керівника. Відтак підозрювана ще раз зустрілася з посадовцем на тернопільському вокзалі й знову запропонувала йому неправомірну вигоду. Але почула відмову. Незаконні дії жінки задокументували правоохоронці.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершили, обвинувальний акт затвердив прокурор і скерував до Тернопільського міськрайонного суду. Зловмисниці інкримінують ст. 369 ч. 1 Кримінального кодексу України (пропозиція службовій особі надати їй неправомірну вигоду).