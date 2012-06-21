Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У Монастириському районі на Тернопіллі в одному з хуторів правоохоронці виявили посіви коноплі. З’ясувалося, що на чотирьох присадибних ділянках загальною площею майже 30 сотих мешканець Івано-Франківської області висадив елітні сорти наркотичної сировини. Відтак прикарпатський «аграрій» захотів залагодити цю справу хабарем. Він, як розповіла речник прокурора Тернопільської області Леся Гурецька, звернувся до начальника Монастириського відділення поліції з пропозицією про надання неправомірної вигоди за недокументування факту незаконного посіву конопель на території району. Поліціянт про це рапортом повідомив керівництво. Зловмисника затримали правоохоронці під час передачі грошей у сумі 70 тисяч гривень і 500 євро.
У відділі комунікації головного управління Національної поліції в області повідомили, що зловмисник мав намір збувати марихуану в Тернопільській, Івано-Франківській та сусідніх областях. Окрім цього, під час проведення слідчих дій в автомобілі, яким користувався прикарпатець, виявили та вилучили вогнепальну зброю, яку спрямували на експертизу.
Зараз прокуратура Тернопільської області щодо івано-франківця здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ст.369 ч. 3 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Інкримінують йому також ст. 310 ч. 2 ККУ – посів або вирощування снодійного маку чи конопель. Триває досудове розслідування.