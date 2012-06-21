Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
На Тернопільщині завершили розслідування, а прокуратура області спрямувала до суду кримінальне провадження щодо трьох зловмисників, які підробляли документи. Ці лиходії входили до складу міжрегіональної організованої злочинної групи, що діяла не лише на Тернопіллі, а й на Прикарпатті, Київщині, Запоріжжі та в інших областях.
Як поінформувала речниця прокурора Тернопільської області Леся Гурецька, ця група торік і нинішнього року підробляла на замовлення свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів і посвідчення водія. Правоохоронці зафіксували 15 таких фактів. Фальшиві офіційні документи з нанесеними голографічними захисними елементами зловмисники збували дистанційно. Задля цього використовували соціальні мережі та «Нову пошту».