Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Сьогодні на Тернопільщині правоохоронці розпочали оперативно-профілактичну операцію «Мак». Вона триватиме аж до 24 вересня. Під час цього заходу, як поінформували у відділі комунікації поліції області, виявлятимуть і знищуватимуть незаконні посіви снодійного маку та конопель. Безперечно, відстежуватимуть та перекриватимуть канали надходження цих нарковмісних рослин до відповідних споживачів.
Торік поліціянти, проводячи на теренах краю операцію «Мак», задокументували 160 правопорушень і внесли їх до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Переважна більшість — 133 випадки стосувалися вирощування маку, решта — конопель. Узагалі ж правоохоронці виявили майже 32380 нарковмісних рослин, які зловмисники нелегально посіяли.
Варто нагадати, що ті, хто незаконно вирощує снодійний мак чи коноплі, залежно від кількості виявлених рослин, несуть як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Поліція закликає не порушувати чинне законодавство й водночас просить усіх небайдужих, якщо виявили посіви згаданих рослин, зателефонувати на лінію «102».