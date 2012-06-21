Микола ШОТ,
«Урядовий кур`єр»
Тернопільщина також потерпає від надмірних дощів, через які передусім значно піднявся рівень води у ріці Дністер. Найнебезпечніша ситуація наразі складається у Монастириському районі. Найбільше тут біди від великої води зазнають села Вістря, Устя-Зелене та селище Коропець.
За інформацією управління ДСНС України в області, на сьогоднішній ранок, скажімо, у Коропці відселили сто мешканців. Тут підтоплено 15 домогосподарств, а також чотири житлові та 15 господарських будівель, п’ять гектарів городів. У с. Вістря підтоплень зазнали майже стільки ж будинків, а також тутешній стадіон і 87 сільськогосподарських угідь на площі 13 гектарів. В Усті-Зеленому сталося часткове руйнування дамби, що захищала сільгоспугіддя від Дністра. Районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила, що людей треба відселити з їхніх садиб. У районі також вжили заходів щодо оповіщення мешканців про небезпеку, розгорнули пункти можливої евакуації людей.
В управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Тернопільській області зазначають, що найбільшу тривогу велика вода викликає, крім Монастириського, ще у Бучацькому, Бережанському та Заліщицькому районах. Тут спостерігають значне підняття рівня води в Дністрі, а також у річках Серет, Золота Липа. Це може призвести до виходу води на заплаву, підтоплень.