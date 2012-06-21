У рамках соціальної кампанії «Живи серцем» у суботу, 14 квітня, на Поштовій площі (біля фонтану) кожен бажаючий зможе безкоштовно пройти обстеження і отримати консультацію кардіолога.
На жителів столиці чекатиме спеціальний кардіомобіль з сучасним діагностичним обладнанням, кращі лікарі дитячого та дорослого відділень Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Поряд з кардіомобілем кожен бажаючий зможе безкоштовно здати аналіз крові для виявлення ризику на діабет, який у свою чергу збільшує ймовірність ускладнень хвороб серця, або отримати сертифікат на пакет аналізів у медичній лабораторії.
А 15 квітня кардіомобіль відвідає обласний дитячий будинок для обстеження маленьких пацієнтів і їх подальшого лікування в Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії в разі потреби.