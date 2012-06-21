Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У Вінницькій академії неперервної освіти відбувся обласний форум початкової освіти «Leadfest: Нова українська школа в дії». Як зазначалося під час зібрання, держава вперше виділила великі кошти для того, щоб підтримати галузь, зокрема на початкову освіту область отримала понад 63 мільйони гривень. Ці кошти розподілені на місця і очікують дофінансування з боку місцевої влади. У нове освітнє середовище цьогоріч прийде більше 19 тисяч першокласників, які будуть навчатися за новими державними стандартами. Основними рушіями реформи є вчителі і тому найголовнішим завданням сьогодні є підготовка педагогів до роботи в нових умовах.
«З лютого на базі академії неперервної освіти проводилася підготовка вчителів. Понад 1100 фахівців початкових класів братимуть перші класи, більше 800 заступників директорів будуть опікуватися початковою школою, а також вчителі іноземної мови, фізичного виховання, мистецтва, які будуть викладати в початковій школі, – всі вони вдосконалили свою кваліфікацію. На це з державного бюджету виділено більше 17,2 млн. грн», – зазначила заступник директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олена Чорна.