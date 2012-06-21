Переможці обласного конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців отримали від 50-ти до 100 тисяч гривень. Грантові кошти є безповоротною фінансовою допомогою з обласного бюджету на розвиток власної справи. Особлива увага надається реалізації проектів у сільській місцевості. Підприємців-початківців із перемогою в конкурсі привітав та вручив сертифікати голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Коровій, акцентуючи увагу на важливості підтримки малого і середнього бізнесу. «Вся Європа живе за рахунок розвитку малого бізнесу. Останні три роки для Вінниччини стали, без перебільшення, найкращими в плані економічного розвитку за всі роки незалежності. Ми активно працюємо над створенням нових робочих місць з гідними заробітними платами, залученням іноземних інвестицій. Промисловість – це та галузь, яка біля себе, через мультиплікатор, створює велику кількість додаткових робочих місць. Це і будівництво, і логістика, і сфера послуг», – зазначив керівник області. Цього року на фінансову підтримку підприємців-початківців з обласного бюджету виділено кошти в сумі 1,4 мільйона гривень.
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