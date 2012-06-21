Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У трьох школах-довгобудах у Вінницькому, Гайсинському і Шаргородському районах протягом цього літа будуть завершені всі роботи і з нового навчального року вони приймуть дітей.
Про це повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Коровій під час ознайомлення з перебігом будівельних робіт у Михайлівській СЗШ І – ІІІ ступеня Гайсинського району.
«До першого вересня цього року в області ми вводимо три школи, які будувалися по 30 років. Сьогодні в Михайлівці справді свято, тому що принаймні два-три роки тому про це можна було лише мріяти. З огляду на те, що були заблоковані казначейські рахунки, місцеві бюджети не мали фінансових ресурсів. Нині ж бачимо результати бюджетної децентралізації, яка активно впроваджується завдяки підтримки Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Цими днями ми об’їхали три школи у селах Сосонка, Зведенівка і Михайлівка. Побачене нам дає надію, що школи будуть відкриті до 1 вересня цього року, а громадам цих сіл – впевненість в завтрашньому дні» – зазначив керівник області.
В освітніх закладах буде створено максимально комфортні умови для навчально-виховного процесу. Особлива увага надається облаштуванню навчальних кабінетів і класних кімнат, шкільної їдальні і спортивних залів.