Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
В області відбувся ІІ Регіональний форум громадських ініціатив, який проходив під гаслом «Я змінюю!» – налагодження повноцінних партнерських стосунків між представниками громадянського суспільства, влади, комерційних та донорських структур задля вирішення актуальних питань регіону.
У його роботі взяли участь представники громадських організацій, бізнесу, місцевої влади, міжнародних фондів та організацій.
«Сьогодні співпраця між громадськістю та владою, а також залучення до цього процесу представників бізнесу, набуває нового значення. Змінюється сама концепція співпраці, яка, у першу чергу, спрямована на вироблення спільної стратегії діяльності та прийняття виважених рішень з того чи іншого питання регіонального та державного значення», – зазначив заступник голови облдержадміністрації Олександр Крученюк.
Учасники форуму працювали у 10 секціях, зокрема, «Культура, національні традиції та національно-патріотичне виховання», «Медична реформа: виклики та перспективи», «Якісна освіта в епоху змін», «Децентралізація: історії успіху», «Екологічна безпека та енергозбереження», «Соціальне замовлення: держава – громадські організації» тощо. Напрацювання підготували модератори секцій та передали їх представникам міжнародних фондів та організацій як такі, що рекомендовані для грантової підтримки.
Значну увагу було приділено питанням залучення представників соціально-відповідального бізнесу до підтримки організацій громадянського суспільства, як невід’ємної складової розвитку. Під час заходу працював ярмарок громадських організацій, на якому вони себе презентували та обмінювалися досвідом роботи. Форум відбувся за ініціативи та підтримки департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.