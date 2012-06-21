Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Україна, будучи відомим у світі виробником меду, дедалі потребує професійних бджолярів. Пасіки дають роботу та є базою, де нектар формується у солодку смакоту, натуральну та затребувану на внутрішньому і зовнішньому ринках. Тож на потребу дня у селі Вороновиця Вінницького району відкрили навчально-практичний центр з підготовки кваліфікованих робітників за професією «Бджоляр» на базі професійно-технічного училища №14.
«Урядом передбачено цільове використання коштів для підтримки значимих професій на загальнодержавному рівні, до яких також належить бджолярство. Сьогодні в області лише два училища з 34 займаються підготовкою бджолярів. Відкриття центру розширює можливості молодих людей до самореалізації та сприятиме втримати експортні позиції України, яка посідає провідне місце з постачання меду до країн Європейського Союзу», – зазначив заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Ігор Івасюк.
Для підготовки майбутніх бджолярів створили добру навчальну базу, зокрема, лабораторії укомплектовані сучасними стендами, обладнанням та інвентарем. Є навчальна пасіка, де учні отримують практичні професійні навички. Налагоджено взаємодію закладу з підприємствами, котрі співпрацюють з міжнародними партнерами, а саме: ФГ «Апіс-Україна», ТОВ «МедПоділля», ФГ «Агроталія».