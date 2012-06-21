Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
За інформацією обласного центру зайнятості на Вінниччині не вистачає професійних водіїв. Роботодавці області потребують майже 120 працівників за професією «водій автотранспортних засобів». Їх готові взяти на роботу такі підприємства як КП «Вінницька транспортна компанія», філія «Переробний комплекс ТОВ «Вінницька птахофабрика», ТОВ «Явір» міста Хмільник, ТОВ «Вінницька дорожньо-будівельна компанія», ТОВ «Літинський м’ясокомбінат».
«Роботодавці готові водіям платити за роботу від «мінімалки» до 12 тисяч гривень. Таку заробітну плату вони вказують під час подачі вакансій», – розповіла директор Вінницького обласного центру зайнятості Галина Скоковська.
Наприклад, КП «Вінницька транспортна компанія» платитиме водієві 9,5 тисяч гривень у місяць, а філія «Переробний комплекс ТОВ «Вінницька птахофабрика» запрошує водія з оплатою праці 12 тисяч гривень. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня та категорії працівника, дальністю здійснюваних поїздок, матеріальною відповідальністю за вантаж. Принагідно зауважимо, що стратегія, яка нині реалізується на Вінниччині, дає можливість до кінця поточного року створити лише в промисловості області 6 тисяч нових робочих місць. За інформацією облдержадміністрації, у квітні середньомісячна заробітна плата загалом по області становила 7,5 тисяч гривень. У галузі сільського господарства – 9,1 тисяч гривень, у сфері промисловості – 8,7 тисяч гривень.