Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
На території Гуменської сільської ради Вінницького району місцевий підприємець допустив грубі порушення умов договору оренди ставка. Він здійснював спеціальне водокористування без наявності дозволу та вчинив заподіяння шкоди господарському об’єкту, що призвело до зниження рівня ґрунтових вод і обміління криниць в населеному пункті.
З метою ефективного використання земель водного фонду прокуратура звернулася до суду з позовом про розірвання договору оренди водного об’єкту площею майже 29 га та повернення державі земельної ділянки водного фонду загальною площею 32,4170 га.
Як повідомляє прес-служба прокуратури області, рішенням господарського суду Вінницької області позов в інтересах держави в особі обласної державної адміністрації задоволено у повному обсязі. Недобросовісного орендаря зобов’язано звільнити та повернути державі водний об’єкт і земельну ділянку.