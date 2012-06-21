8 січня голова Немирівської райдержадміністрації Юрій Погорелюк та голова Райгородської ОТГ Костянтин Махиня урочисто вручили трьом дітям ключі від житла. Для Василя Ярмоленка придбано квартиру загальною площею 57,5 кв.м, а Марина та Вадим Ярмоленки отримали ключі від будинку загальною площею 69,4 кв.м. На це з державного бюджету була виділена субвенція у розмірі 314 652 гривень (з бюджету Райгородської ОТГ здійснена доплата у розмірі 52 348 грн). Питання забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа перебуває під особливим контролем керівництва області. Залучаються кошти як державної субвенції, так і місцевих бюджетів. Зокрема, минулого року область отримала субвенцію загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 17 360 500 гривень. Цим коштом придбано приміщення для трьох дитячих будинків сімейного типу (з влаштуванням до них до 30 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі дітей з інвалідністю в Погребищенському, Тульчинському районах і місті Вінниці) та 33 житлові об’єкти для забезпечення житлом 42 дітей-сиріт, та осіб з їх числа, в тому числі з інвалідністю. На поточний рік Вінницькій області передбачено 28 млн грн такої субвенції.
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