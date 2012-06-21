Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
На черговій сесії Вінницької обласної ради депутати схвалили проект рішення щодо виконання Державного Гімну України в середніх навчальних закладах області. З нового навчального року адміністрацію навчальних закладів, які є власністю обласної ради, зобов’язано кожного дня перед початком першого уроку в приміщенні транслювати Державний Гімн України. Це зроблено з метою патріотичного виховання молоді, формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави.
Сесія обласної ради рекомендувала головам районних, міських, сільських, селищних, районних у містах, об’єднаних територіальних громад винести на розгляд відповідних сесій аналогічне рішення.