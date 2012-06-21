Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
З початку цього року до центрів зайнятості в області роботодавці подали 17,5 тисяч вакансій. Кожна друга – пропонується у сільському, лісовому та рибному господарстві, 17% – на підприємствах переробної промисловості, 10% – в оптовій та роздрібній торгівлі, 5% – у транспорті, 4% – у будівництві.
«Найбільший попит спостерігається на кваліфікованих робітників – це електрогазозварники, швачки, електромонтери, слюсарі, водії, токарі, бетонярі, муляри, в’язальники схемних джгутів тощо», – зазначила директор обласного центру зайнятості Галина Скоковська.
Затребувані також вантажники, укладальники-пакувальники, прибиральники, кухонні робітники, охоронники і двірники.
До речі, у базі даних найбільше вакансій підсобних робітників, яких в області потрібно 164. Розмір заробітної плати цих працівників становить у середньому 4,1 тисячі гривень. У рази більшу зарплатню роботодавці готові платити складальнику електричних машин та апаратів (10 тис. грн.), водію тролейбуса (9,3 тис. грн.), начальнику лабораторії (8,6 тис. грн.), інженеру будівельнику, автоматнику (8,5 тис. грн.). Зауважимо, що у середньому по області на одну вакансію в травні претендувало п’ять безробітних.