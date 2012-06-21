Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Він буде безпечним місцем, де постраждалі від домашнього насильства жінки зможуть отримати необхідну психологічну, соціальну, правову підтримку для відновлення власних внутрішніх ресурсів та прийняття рішень щодо подальшого життя. Обласний притулок розрахований на 20 місць та облаштований усім необхідним для проживання жінок самих і з дітьми. Перебувати в ньому вони можуть до трьох місяців.
Як повідомила директор департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації Наталя Заболотна, ще в минулому році обласна рада прийняла рішення про реорганізацію центру реінтеграції бездомних громадян у комплексний центр надання соціальних послуг (на його базі і створили притулок для жертв домашнього насилля).
З ініціативи Міністерства соціальної політики України між облдержадміністрацією та Фондом народонаселення ООН був підписаний меморандум про співпрацю, який дав можливість залучити в область додаткові кошти на впровадження спільного з ГО «Джерело надії» проекту «За життя без насильства. Вінницька область». До кінця цього року притулок буде утримуватись коштом Фонду народонаселення ООН. А потім фінансуватиметься з обласного бюджету.
«Торік в області було зафіксовано майже 8 тисяч звернень про насильство в сім’ї. Причому є шокові випадки, а це ламається психіка дітей, досить серйозно травмується їхнє світоуявлення про справедливість. У рамках меморандуму Фонд народонаселення ООН підтримав нас методологічно, враховуючи існуючі практики. І те, що ми створили такий заклад, – це потужний і дуже правильний крок. Тепер його потрібно наповнити реальним змістом, забезпечити супровід та безпеку жінок, які тут перебуватимуть», – зазначив голова облдержадміністрації Валерій Коровій.
В обласному притулку створено належні умови для перебування. Взимку у ньому буде тепло: встановили блочно-модульну котельню, а тепер коштом фонду регіонального розвитку приміщення утеплять та зроблять реконструкцію першого поверху. Разом з тим, за словами керівника області, наявна проблематика значно ширша і не вичерпується створенням одного лише притулку, адже більшість жертв домашнього насилля воліють не говорити про проблеми. Тому повинно бути комплексне рішення, яке включало б у себе серйозну роботу з сім’ями та безпосередньо із кривдниками.