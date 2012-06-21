Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
«Усі державні послуги в одній валізі» – кейси з таким написом для надання адміністративних послуг отримали представники кількох вінницьких територіальних громад. Вручення кейсів відбулося в приміщенні облдержадміністрації на реалізацію програми «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP).
Нині одним із перспективних напрямів щодо забезпечення належного рівня якості адміністративних послуг є використання мобільних офісів, що також передбачено програмою EGAP, яка фінансується Швейцарською Конфедерацією та виконується Фондом Східна Європа та Фондом InnovaBridge. Цільовими регіонами програми є Вінницька, Волинська, Дніпропетровська та Одеська області, для яких закуплено та укомплектовано мобільні центри надання адміністративних послуг у вигляді кейсів з необхідним технічним забезпеченням.
За словами координатора програми EGAP у Вінницькій області Віктора Маценка, до базової комплектації кейса з написом «Усі державні послуги в одній валізі» входять ноутбук із сенсорним дисплеєм, зчитувач ID-карток, 3G-модем, струйний принтер з автономним джерелом живлення, додаткове джерело живлення та інші прилади. Система мобільного ЦНАП здатна працювати в автономному режимі до 12 годин.
Під час зустрічі перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гижко висловив подяку представникам проекту EGAP, зазначивши про переваги використання пересувних ЦНАПів для віддалених населених пунктів області, жителів поважного віку та осіб з інвалідністю. З його слів, на сьогодні рівень доступності надання адміністративних послуг є ключовим індикатором ставлення влади до населення регіону.