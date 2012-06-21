Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
За даними департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації, в господарствах області майже завершили сівбу ярої групи зернових. За станом на 29 травня цього року засіяно 496 тисяч гектарів, що становить 96% до прогнозованої площі.
«Ще залишається кілька господарств, які завершують посів сої, кукурудзи, проса і сорго. Загалом завдяки сприятливим погоднім умовам і достатній кількості опадів, ситуація покращується. Посіви озимої пшениці знаходяться на фазі колосіння, що свідчить про нормальний перебіг вегетаційного процесу», – повідомив директор департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації Микола Ткачук.