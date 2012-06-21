Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Вісім засуджених жінок, які відбувають покарання в Качанівській виправній колонії № 54 у Харкові, отримали документи про завершення здобуття повної загальної середньої освіти.
Це вже не перший такий незвичайний випуск у кримінально-виконавчій установі для тримання жінок, вперше засуджених до позбавлення волі.
Як повідомили працівники Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань, для бажаючих отримати освіту в колонії створено всі належні умови, а свідоцтва про освіту нинішнього року незвичним випускницям вручила директор Харківської загальноосвітньої середньої школи № 5 Вероніка Карпенко. Разом з документом жінки отримали і пам’ятний подарунок – книгу «Цікаві факти про Харків».
Принагідно варто зауважити, що й сама Качанівська колонія, де відбувають покарання випускниці, має свою унікальну історію, оскільки започаткована була в статусі будинку примусових робіт ще в 1927 році на території колишньої садиби поміщика Качанова.
А до освіти в стінах колонії здавна ставилися з пієтетом. Ще в 1948 році, коли колонія була реорганізована на колонію для підлітків, тут головним завданням стало перевиховання підлітків, їх навчання в школі, набуття промислової кваліфікації. Очевидно ці традиції мають силу й донині.