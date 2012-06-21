Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Одними з перших камери відеоспостереження на Полтавщині стали застосовувати в обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Їх розміщували по периметру у лісових масивах для того, щоб запобігти несанкціонованим рубкам, крадіжкам деревини і пожежам. А з 2016 року відеокамери з’явилися і на вулицях Полтави.
Поступово їх об’єднали в систему «Безпечне місто», яка зараз налічує більше 300 таких приладів. А буде ще більше. Силовики звернулися до керівництва Полтавської міської ради з проханням придбати для профілактики ще 80 відеокамер, які планують встановити на усіх в’їздах і виїздах із міста, де їх ще немає, а також охопити відеоспостереженням околиці й окремі місця ближче до центру міста, на яких фіксують найбільшу концентрацію злочинів і ДТП.
Звичайно, придбання і встановлення такої кількості нових, переважно імпортних відеокамер, недешево обійдеться платникам податків. Зокрема на монтаж, підключення та налаштування діючих трьохсот камер витратили близько 24 мільйонів гривень. Та ще до 2 мільйонів гривень на рік Полтава витрачає на обслуговування цієї системи.
Але вона варта таких грошей, стверджують правоохоронці. Й наводять приклад. Саме завдяки системі відеоспостереження у місті виявили й затримали злочинну групу, яка напала на 80-річну пенсіонерку, заїжджих з Росії «гастролерів», які обманним шляхом відбирали у полтавців готівку, чоловіка, який підпалював автомобілі у мікрорайоні «Левада». І таких прикладів можна наводити багато.
Важливо й те, що завдяки камерам відеоспостереження поліція витрачає менше часу на розкриття злочинів.