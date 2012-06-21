Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
На Закарпатті 57 дітей-сиріт і тих, котрі позбавлені батьківського піклування, віком від 16 до 23 років, отримають життєво важливий подарунок від держави – власні помешкання.
Левова частина субвенції, що надійшла в область із державного бюджету для вирішення соціально-побутових проблем цих категорій дітей, буде спрямована на придбання для них житла. Зокрема, з 21,4 мільйона гривень 18,8 мільйона виділять сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування.
Отримавши на спеціальні банківські рахунки кошти, ці 57 осіб зможуть придбати у будь-якому населеному пункті області власне житло. Ще майже 0,8 мільйона гривень у вигляді грошової компенсації отримають ті, хто стоїть на квартирному обліку. Решту 2,7 мільйона гривень субвенції спрямовано на будівництво приміщень для дитячого будинку сімейного типу в місті Хуст.
У департаменті соціального захисту населення Закарпатської облдержадміністрації пильно стежитимуть за використанням державних коштів за призначенням, щоб не допустити їх нецільового використання.