Швидкі зміни, які дають змогу підняти медицину на вищий рівень, відбуваються в Ужгородському районі на Закарпатті. Нещодавно урочисто передано амбулаторії на колесах медикам дев’яти населених пунктів. На тому, що медицина нині стає доступнішою і швидшою, наголосив на врученні ключів від цих автомобілів голова Закарпатської облдержадміністрації Ігор Бондаренко.
— Це далеко не перший такий захід в області. Кілька днів тому нові спецавтомобілі отримали амбулаторії Берегівського району. А це означає, що влада приділяє особливу увагу питанням медичного забезпечення людей на селі, — зазначив Ігор Бондаренко. — Незабаром усі сільські амбулаторії області буде забезпечено автотранспортом. В Ужгородському районі за кошти з державного й місцевих бюджетів будують амбулаторії в селах Руські Комарівці, Кам’яниця та Батфа.
Сільська медицина області вперше з часу здобуття незалежності України отримує таку значну допомогу. В Ужгородському районі за кошти з держбюджету в сумі 21,78 мільйона гривень споруджуватимуть амбулаторії загальної практики сімейної медицини у селах Есень, Коритняни, Невицьке та Ратівці. Ще 3,14 мільйона гривень передбачено на придбання телемедичного обладнання всім 24 амбулаторіям району і три автомобілі швидкої. Ці машини мають надійти у села Мала Добронь, Холмок і Тарнівці найближчим часом.