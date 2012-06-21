Багатьом в Україні відомий Міжнародний фестиваль середньовічної культури «Срібний Татош». Його щоліта проводять у палаці-фортеці Сент-Міклош, що в селі Чинадієве Мукачівського району.
Організатори з клубу історичної реконструкції «Орден Святого Миколая» запропонували подихати епохою середньовіччя, влаштувавши під стінами Ужгородського замку свято «Срібний Татош: епоха Другетів».
Династія італійських графів протягом кількох сотень років правила Ужгородським замком, залишивши помітний слід в його історії. Тож віддаючи їм належне, сучасні лицарі у відтворених до деталей обладунках змагалися в мистецтві боїв. Глядачі спостерігали за запеклими поєдинками, вивчали пересувні польові фортификаційні укріплення тощо. У цьому їм допомагав колектив зі Львова «Княжа забава». Музика тих часів звучала у відтворенні гостей із Білорусі — гурту «Літа Талер».
Окрім танцювального, діяли майстер-класи з гончарства, можна було пограти в такий собі середньовічний дартс. А на окремому майданчику «Татошик» діти могли змагатися у лицарських поєдинках, використовуючи «м’які» мечі. Охочі стріляли з лука, їм дозволяли приміряти тогочасні костюми.
Центром уваги на цьому заході були лицарські ристалища, де воїни в обладунках з’ясовували, хто з них сильніший. Озброєні вони були мечами, сокирами, алебардами, шестоперами. Ці поєдинки давали змогу перенестися в епоху хоробрих і безкомпромісних воїнів, готових битися до останнього. Учасниками цих поєдинків стали і переможці та призери «Битви націй» — чемпіонату світу з майстерності середньовічного бою.
На завершення відбувся нещадний бій у рові-замку, в якому зійшлися військо графів Другетів і повсталі дворяни й селяни Ужанського комітату. У супротивників летіли вогняні стріли, лунали постріли гармат. Епоха Другетів під стінами та в самому замку ожила на мить у всій її неповторності.