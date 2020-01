Досліджуючи фрагменти Мурчісонського метеорита, що впав у вересні 1969 року в Австралії, вчені виявили частинки зоряного пилу, який утворилася 5-7 мільярдів років тому і є найдавнішим твердим матеріалом, коли-небудь знайдений на Землі. Про дивовижну знахідку повідомляється в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Це одне з найбільш захоплюючих досліджень, над яким я працював. Нам вдалося знайти найдавнішу з відомих твердих речовин на нашій планеті, яка розповідає нам про те, як народжувалися зірки в нашій Галактиці», – розповідає Філіп Хек, провідний автор дослідження з університету Чикаго (США).

Життєвий шлях усіх зірок приблизно однаковий. Вони формуються з плаваючих у космосі частинок пилу і газу, які знаходять один одного, злипаються і нагріваються. Потім горять від мільйонів до мільярдів років і вмирають, викидаючи в космос новоутворені в їх вітрах будівельні блоки для майбутніх зірок, планет, супутників, комет і астероїдів – зоряний пил.

Завдяки щасливому випадку деяка твердих частинок, що утворилися до народження Сонця, потрапили в пастку в Мурчісонський метеорит, де вони залишалися незмінними протягом мільярдів років і в кінцевому підсумку були «доставлені» на Землю.

Виявлення крихітних часток зоряного пилу у фрагментах гостей з космосу вкрай складне завдання, так як зоряний пил зустрічається тільки у п'яти відсотках метеоритів.

«Все починається з дроблення фрагментів метеорита в порошок, в результаті якого виходить свого роду паста, що має гострий характерний запах простроченого арахісового масла. Потім ця маса розчиняється в кислоті до тих пір, поки не залишаться зоряний пил, пресолярні зерна. Це схоже на спалювання копиці сіна з метою знайти голку», – пояснив Філіп Хек.

Після того, як зоряний пил виділено, вчені приступають до визначення його віку і типу зірки-господині. У цьому їм допомагають космічні промені, які представляють собою частинки високої енергії, що мчаться через нашу Галактику і проникають в матерію. Деякі з них взаємодіють з речовиною і утворюють нові елементи, і чим довше частинки пилу залишаються відкритими, тим більше цих елементів створюється. Вимірюючи їх кількість в пресолярному зерні, вчені можуть визначити, як довго воно піддавалося впливу космічних променів, і встановити його вік.

В результаті дослідники з'ясували, що деякі з частинок в зразку Мурчісонського метеорита були найстарішими з будь-коли виявлених: більшості зерен від 4,6 до 4,9 мільярда років, а деяким більше 5,5 мільярда років.

Але вік пресолярних зерен став тільки одним з відкриттів. Оскільки вони утворюються, коли зірка вмирає, ці частинки можуть багато розповісти про історію утворення зірок в Чумацькому Шляху. І 7-9 мільярдів років тому в нашій Галактиці, швидше за все, стався свого роду бебі-бум.

«Зоряний пил – найдавніший матеріал на Землі, вивчаючи який ми можемо дізнатися про наші батьківські зірки, походження вуглецю в наших тілах і виникнення кисню, яким ми дихаємо.

Ми знайшли більше молодих зерен, ніж очікували. Це один із ключових моментів нашого дослідження. Він говорить про те, що швидкість формування зірок у Чумацькому Шляху непостійна, і вказує на її зростання приблизно 7 мільярдів років тому. Ці знання допоможуть змоделювати життєвий цикл Чумацького Шляху і розкрити його минуле», – каже Філіп Хек.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»